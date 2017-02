Corinthians joga pro gasto e segue na Copa do Brasil

Um gol de Rodriguinho 40 minuto de jogo garantiu o Corinthians na segunda rodada da Copa do Brasil com atuação tranquila e sem brilho em Poços de Caldas.



Jô parece um náufrago em ilha deserta, mas risco o Alvinegro não correu.

Na verdade a melhor coisa do jogo aconteceu no intervalo quando Casagrande conversou com seu filho Symon, goleiro reserva da Caldense, numa bate-papo comovente com a franqueza que caracteriza o ex-centroavante corintiano e comentarista da Globo.

O Corinthians precisa melhorar e muito.